رنا صلاح الدين - منذ عدة سنوات عندما أجرى عامر خان مقابلة شاملة حول طفولته، واهتمامه بالسينما والزواج والأطفال، كانت أحد الأسئلة التي طُرحت عليه تدور حول المعتقد الديني الذي من المتوقع أن يتبعه أطفاله.
كان رد عامر مهذب ولكنه نهائي، حيث قال "هذا سؤال شخصي للغاية، لم اعتاد مناقشة معتقدات عائلتي الدينية أو معتقداتي في الأماكن العامة ، إن محاولة خلق صراع ديني في نطاق نقاش أحد المشاهير، عندما لا يكون هناك أي نقاش، هو أسوأ أنواع الترويج للأذى النفسي".
على الجانب الفني أعلن الناقد السينمائي الهندي "تاران أدارش" كان عن الموعد الجديد لطرح الفيلم الجديد المرتقب للنجم عامر خان Laal Singh Chaddha بصالات السينما، بحلول فترة أعياد رأس السنة لعام 2021 المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر عامر خان يرفض الحديث عن ديانته على الملأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.