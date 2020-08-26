سيف على خان يفاجيء جمهوره بهذا الأمر

رنا صلاح الدين - بعد أن أمضى أكثر من عقدين في صناعة السينما، قام النجم الكبير سيف على خان ببناء ذخيرة هائلة ولعب دور البطولة في أدوار نالت استحسانا كبيرا وفاز بجوائز عديدة في الأفلام الرائدة وكذلك في العديد من الأفلام التجارية.

خان من الممثلين الذين يعشقون تنوع الأدوار، فقد أدى شخصية الرجل الساحر والمهذب في Dil Chahta Hai وKal Ho Naa Ho، والمتدرب الملتوي في Being Cyrus، ورجل عصابات في Omkara، إلى شخص مضطرب، ضابط شرطة في الالعاب المقدسة، رغم مسيرته المتميزة، إلا أنه ظل شخصًا خاصًا يفضل غامضًا لم يبوح بالكثير عن حياته.

لكن مؤخرًا ذكرت تقارير أن كتاب جديد من المتوقع أن يغير ذلك، من المتوقع أن يقدم سيف على خان سيرته الذاتية، بأسلوبه المميز الممزوج بالذكاء والفكاهة، والانفتاح على الأسرة والمنزل ونجاحاته وإخفاقاته وتأثيراته وإلهامه، وبالطبع الأفلام.

يقول سيف على خان، "لقد تغيرت أشياء كثيرة ومن الجائز أن تضيع مع مرور الوقت إذا لم نسجلها، سيكون من الجميل أن ننظر إلى الوراء؛ للتذكر والتسجيل، لقد كان مضحكًا ومؤثرًا، ويجب أن أقول، هذا مسعى أناني تمامًا، أتمنى أن يستمتع الآخرون بالسيرة الذاتية".