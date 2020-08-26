أميتاب باتشان يعود للأضواء عبر "من سيربح المليون"

رنا صلاح الدين - عاد نجم بوليوود أميتاب باتشان إلى العمل لتصوير النسخة الهندي من برنامج المسابقات "من سيربح المليون" في أعقاب تعافيه من فيرو كوفيد 19.

كانت الحياة قد توقفت تماما في بوليوود مثلها مثل بقية أنحاء الهند بسبب الحظر الشامل الذي فرضه كورونا، لكن في يونيو سُمح بعودة عجلة العمل بالاستوديوهات مع قواعد صارمة، بما في ذلك حظر الممثلين وطاقم العمل الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا مثل باتشان 77 ، قبل أن تلغي حتى المحكمة هذا الحكم.

في وقت متأخر خففت الحكومة اللوائح ، لكنها لا تزال تصر على تعقيم المرافق العامة بانتظام، وارتداء الأقنعة و"التباعد الاجتماعي قدر الإمكان".

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في هذا الإطار، شارك باتشان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لأفراد طاقم البرنامج وهم يواصلون استعدادهم لبدء العمل في البرنامج الشهير.

كان عدد من عائلة باتشان وهم أميتاب وابنه ابهيشك وزجته الجميلة ايشواربا راي وابنتهما، قد اصيبو بفيروس كورونا، قبل أن يتعافوا جميعهم.