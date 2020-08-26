سبب رفض محمد صبحي لتقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكي

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري محمد صبحي، سبب رفضه في تقديم الفنان محمد رمضان السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي.

محمد صبحي قال: "لما اتسألت قولت إنه أحمد زكي نفسه لما عمل عبدالحليم حافظ كنت ضده، رغم إنّه كان عبقري في عبدالناصر و السادات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى المصرية: "قولت إني مش شايف مين يجسد شخصية الفنان أحمد زكي، وقولت اللي عاوز يجسد شخصية فنان يستنى بعد 50 سنة، عشان الجمهور لما يلاقي ممثل بيعمل الدور ده يبقى فاهم، لكن شوفت ممثل له طبيعة معينة وشكل معين وطريقة تمثيل معينة وشكل معين، ومينفعش نختار بالشكل بس، وأتمنى محمد رمضان ميعملش ده ويفشل، وأتمنى صورة أحمد زكي متتهزش عند المشاهد، لأنه الجهمور شايله أعمال كبيرة جدا".

وتابع: " أحمد زكي إنسان معندهوش حاجة تانية غير الفن، و اتوفى وهو معندهوش فلوس، أحمد زكي مكانش بيشتغل عشان الفلوس، و بالعافية كان عنده عربية، لما يبقى في وجدان الناس محمد رمضان بيعمل نوعية من المسلسلات والأكشن والغنا، وراجل خلى الجمهور يشوف بيته والـ4 عربيات، المشاهد هيقول أحمد زكي مش كدا، وعشان كدا أفضل يفضل أحمد زكي يظل عند الجمهور بعظمته وجماله، لأنه مكانش في حياته حاجة تانية عشان نحولها لسيناريو، وحياته آكل شارب نايم، اتجوز وطلق كله، كان في الفن وما يقدمه أهم حاجة في مذكراته فنه، ولازم يكون في حرص شديد جدا".

وكان مسلسل " الأمبراطور" الذي كان يتناول قصة حياة أحمد زكي، قد تم تأجيله هذا العام بسبب مشاكل وخلافات مع الورثة.