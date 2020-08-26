5 لاعبات ضحاياه.. اتهامات بالاعتداء الجنسي لرئيس اتحاد الكرة الأفغاني كرم الدين كريم

رنا صلاح الدين - وجهت خمس لاعبات في المنتخب الأفغاني، اتهامات بالاعتداء الجنسي عليهن، للرئيس السابق للاتحاد المحلي لكرة القدم كرم الدين كريم في الفترة بين عامي 2013 و2018.

ووفقا لـ"روسيا اليوم" قال المتحدث باسم محافظ إقليم بانشير منصور عنابي في تصريح نقلته وكالة "فرانس برس": "نفذت القوات الأفغانية الخاصة غارة جوية وبرية في بانشير من أجل اعتقال كرم الدين كريم.. لكنهم لم يتمكنوا من توقيفه".

الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" كان قد اتخذ في يونيو 2019، قرار إيقاف كريم مدى الحياة عن مزاولة أي نشاط مرتبط باللعبة بعد اتهامات وجهت إليه ولمسئولين آخرين في الاتحاد، بالاستغلال الجنسي للاعبات في المنتخب الوطني، كشف عنها للمرة الأولى تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية في أواخر نوفمبر 2018.

كرم الدين كريم

كريم الذي نفى الاتهامات الموجهة إليه، تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي التي تتخذ من مدينة لوزان السوسرية مقرا لها، لكنها المحكمة ثبتت العقوبة المفروضة من قبل "الفيفا"، موضحة أن عقوبة الاتحاد الدولي كانت نتيجة شكاوى لاعبات أفغانيات، اتهمن فيها كريم "بالاستغلال الجنسي في الفترة ما بين العامين 2013-2018".

وبحسب المحكمة، "أفادت لاعبات من المنتخب الوطني الأفغاني أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي والبدني من كرم الدين كريم.. وأدلت اللاعبات بشهاداتهن من مكان آمن عبر الهاتف، باستخدام جهاز لتشويش الصوت، لحماية هويتهن".

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كرم الدين كريم

المحكمة رأت أنه "على عكس فعل الرشوة والتلاعب بنتائج المباريات الذي يضر بنزاهة الرياضة، المخالفات التي ارتكبها كرم الدين كريم تخالف حقوق الانسان الأساسية وتؤذي الكرامة الذهنية والجسدية" للاعبات الشابات.

واعتبرت أن ما قام به "لم يدمر فقط مسيرتهن، بل تسبب بضرر في حياتهن"، مشددة على ضرورة فرض "أقسى عقوبة" ممكنة بحقه، أي الإيقاف مدى الحياة وغرامة مالية قدرها مليون فرنك سويسري (نحو 1.07 مليون دولار).

كرم الدين كريم

"الفيفا" من جهته رحب بقرار المحكمة، منوها بـ"شجاعة الضحايا اللواتي، وفي ظل ظروف شخصية مريعة في بلادهن، تقدمن وسمحن بتحقيق العدالة".

كرم الدين كريم