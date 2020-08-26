بعد غياب 14 عامًا.. حميد الشاعري يعود بألبوم “أنا بابا”

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفل النجم الليبي حميد الشاعري بتوقيع عقده مع شركة “كامب” لإنتاج ألبومه الجديد المقرر طرحه بداية الشهر المقبل.

ويعود حميد الشاعري من خلال هذا الألبوم إلى الساحة الفنية بعد غياب 14 عاماً منذ آخر ألبوماته “روح السمارة” الذي أطلقه عام 2006.

الألبوم الجديد يحمل عنوان “أنا بابا” ويضم 10 أغنيات تعاون الشاعري فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم تامر حسين وعنتر هلال ومحمد البوغه وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم.

ويضم الألبوم الجديد أغنية بعنوان “زحمة الأيام” تجمع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، وهي من كلمات الراحل سامح العجمي وألحان الراحل أشرف سالم وتوزيع نديم الشاعري وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

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كما يقدم الشاعري في ألبومه الجديد موهبتين غنائيتين وهما المطربة جوري والمطرب الشاب يوسف.

جدير بالذكر أن حميد الشاعري ساهم من قبل في تقديم مجموعة من الأصوات الشابة أصبحت نجوم على الساحة الفنية حالياً، ومنهم مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من الشباب الجدد منهم هيثم شاكر وحسام حبيب، كما كانت له إسهامات قوية في تطوير الموسيقى المصرية جعلت منه رائداً لجيله في وقتها.