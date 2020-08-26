كلوديا شيفر: كارل لاغرفيلد علمني الموضة والأناقة

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متابعة بتجــــــــــــرد: بمناسبة عيد ميلادها الخمسين، أعربت عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة كلوديا شيفر عن تقديرها لمصمم الأزياء الراحل كارل لاغرفيلد
وقالت شيفر في تصريحات صحافية: “كارل لاغرفيلد كان غباري السحري، كما يقولون في إنجلترا، مسحوقي السحري. لقد حولني من فتاة ألمانية خجولة إلى عارضة أزياء”.
وذكرت شيفر أن لاغرفيلد علمها كل شيء عن الموضة والأناقة وكيفية البقاء في عالم الأزياء، وقالت: “ما كان يمثله آندي وارهول للفن، كان يمثله لاغرفيلد للموضة، سأكون ممتنة له للأبد”.
تجدر الإشارة إلى أن كلوديا شيفر كانت ملهمة المصمم كارل لاغرفيلد وبفضله أصبحت العارضة الأعلى أجراً في العالم.
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