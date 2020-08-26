روجينا تكشف عن شخصيتها في “أسود فاتح”

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الفنانة المصرية روجينا متابعيها الذين يبلغ عددهم على إنستغرام ما يقارب الـ4 ملايين، صوراً جديدة لها من كواليس تصوير مسلسل “أسود فاتح”، وظهرت روجينا بإطلالة كاجوال على أحد شواطئ لبنان حيث تتواجد لتصوير المسلسل.

وعلقت قاذلة: “لبنان ستظل جبلاً شامخاً ترنو لك الأرواح وتتعلق بك القلوب..” وأنهت بهاشتاغ اسم المسلسل #أسود_فاتح، وكشفت عن اسمها في العمل بـ”#نجلاء_سعد”.

يذكر أن روجينا وضعت بصمتها بقوة في السباق الرمضاني الماضي من خلال إبداعها في تجسيد دور “فدوى” في مسلسل البرنس، الذي لاقى نجاحاً واسعاً، وبقيت كلمة “يا عمري” التي اشتهرت بها الشخصية في أذهان الجمهور إلى هذا الوقت، والمسلسل كان من بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا ونور وغيرهم.

أما مسلسل “أسود فاتح” فهو من بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والفنان السوري معتصم النهار والفنان المصري أحمد فهمي وغيرهم، وكان من المقرر عرضه في رمضان 2020 لكن جائحة كورونا كانت سبباً في عدم اكتمال التصوير الأمر الذي أدى إلى تأجيل العمل.