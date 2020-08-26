بيلا ثورن: جنيت مبلغًا خياليًا من صوري في أسبوع

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الممثلة والعارضة الأمريكية بيلا ثورن، أنها ربحت 2 مليون دولار في أقل من أسبوع، وذلك من خلال منصتها على سوشيال ميديا OnlyFans المختصة لعرض صور حصرية للمشتركين فقط.

وانضمت ثورن إلى قائمة من النجمات اشتركن في تلك المنصة الحصرية، من أبرزهن كاردي بي، وسوي لي، ونجمات المسلسل التليفزيوني الأمريكي Bravo’s Real Housewives.

وتتقاضى النجمة الأمريكية 20 دولاراً من كل معجب اشتراكاً شهرياً في الموقع، وسبق أن استطلعت آراء المعجبين على إنستغرام لمعرفة نوعية المحتوى الذي يودون مشاهدته منها حصرياً، ولكنها تؤكد أنه لا يحتوي على صور خادشة للحياء.

وقالت ثورن «البالغة 22 عاماً»، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: «هذا الموقع المنصة الوحيدة التي أستطيع فيها التحكم بصورة كاملة في صوري من دون رقابة، ومن دون أحكام مسبقة، ومن دون أن أتعرض للتنمر على سوشيال ميديا، لمجرد أنني نجمة».

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وأضافت أنها تقدم تبرعاتها للجمعيات الخيرية وشركة الإنتاج التابعة لها، منوهة بأنها ستستخدم تجربتها مع الموقع لصناعة فيلم سينمائي، تمثل دور البطولة فيه مع المخرج شون بيكر.

ويشتهر بيكر بأفلامه الحيوية التي يصور فيها فئات المجتمع بتلقائية وأناقة في اللقطات في أفلام قليلة التكاليف مثل «تنجارين».

وأوضحت ثورن أن الموقع يوفر فرصة رائعة للتواصل مع الحياة والمعجبين والتعبير عن الذات بحرية.