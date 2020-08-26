شفاء أنطونيو بانديراس من فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس عن شفائه من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به قبل أسبوعين.

وكتب الممثل في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “بعد 21 يوماً من الحجر يمكنني القول إني تجاوزت الإصابة بكوفيد-19. لقد شفيت”.

وأضاف: “أفكر بالأشخاص الذين لم يتمكنوا من الشفاء وأولئك الذين عانوا أكثر مني بكثير. وأطلب من الذين يكافحون هذا المرض الآن أن يتحلوا بالشجاعة”.

وكان بانديراس قد أعلن عن إصابته بالفيروس بالتزامن مع عيد ميلاده الستين وذلك في العاشر من أغسطس وأوضح وقتها أنه في وضع جيد نسبياً ويشعر فقط ببعض التعب.

وخلال مسيرته الطويلة التي قدم خلالها أبرز الأعمال السنمائية، فاز بانديراس بجوائز كثيرة ورشح للفوز بجائزة أوسكار عن فيلم “دولوريس إي غلوريا” ونال جائزة أفضل ممثل عن الدور نفسه في مهرجان كان السينمائي في عام 2019.