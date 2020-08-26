مراد يلدريم يتغزّل بزوجته: “علاج لمرضي النفسي”!

متابعة بتجــــــــــــــرد: تحدث النجم التركي مراد يلدريم عن التغيير الكبير الذي طرأ على حياته منذ زواجه بملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني قبل نحو أربع سنوات. وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن زوجته ساعدته في مرحلة تطوير شخصيته، فهي أكثر وعياً منه، مشيراً إلى أنها كانت بمثابة علاج لمرضه النفسي.

وتابع يلدريم أن قرار زواجه من الشابة المغربية كان صائباً، وعوّضه عن كل الأخطاء التي ارتكبها في حياته، وقدّم لنفسه معروفاً كبيراً حيال هذا الأمر.

واعترف يلدريم بأنه كان شخصاً مغروراً ومراوغاً، وتعرّض عدا عن ذلك لخيبة أمل من بعض الأشخاص، وكانت مسيرته الفنية صعبة، فكان في غاية التوتر في تلك الفترة، وساعدته ايمان في الخروج من هذه الحالة.

أما عن علاقة الحب التي تجمعه بزوجته فقد وصفها بأنها تكبر يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن هذه الأجواء لم يعِشها من قبل، وهو يحبّها أكثر من نفسه، متمنياً أن يعيش معها مدى العمر، ويستعيد دائماً ذكرياته معها.