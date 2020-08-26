المخرج إيهاب عمرو يبيّن أن إياد نصار وضع لمسة سحرية أنجحت كليب "إنت تقدر"

كشف المخرج إيهاب عمرو، اللمسات والمستجدات النهائية المقبلة لكليب “إنت تقدر” بعد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” مؤخرًا، للفنان أحمد سواح.

وشارك في الكليب عدد من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان إياد نصار، حسن عيد، وأحمد عبد الله محمود، وآخرون، دعمًا لما يحمله الكليب من رسالة تحفيزية وتشجيعية لدى الشباب.

وأكد إيهاب بأن كليب “إنت تقدر” سيُطرح قريبًا على أحد القنوات الفضائية، لما حققه من ردود أفعال إيجابية من قبل جمهور وسائل التواصل الاجتماعي، وبصفة خاصة الشباب، للوصول إلى لغة قريبة من قلوبهم، والعمل على تحفيزهم في الرغبة والإرادة لبناء مستقبلهم.

وأعرب إيهاب عن سر امتنانه وسعادته للفنان إياد نصار لما يحمله من طاقة إيجابية فعلية في حياته الشخصية، فهذا ما عكس على الدعم النفسي لفريق العمل بالكامل داخل البلاتو بإعطاء التفاؤل على الاستمرار ومواجهة عقبات وعراقيل الحياة لدى الجيل الحالي.

وتدور أحداث “إنت تقدر” في إطار مليء بتخطي جميع مراحل التعب والفشل واليأس والتخلص منها بالإرادة والحلم والرؤية المستقبلية وغيرها من الأحداث.

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يذكر أن كليب “إنت تقدر” غناء وألحان أحمد سواح، وهي من كلمات عمرو نور وهيثم يوسف، وتوزيع محمود حسين كامل ومنتج فني هيثم يوسف، ومدير تصوير مارك عوني، وإخراج إيهاب عمرو.

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