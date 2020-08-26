القاهرة - لايف ستايل قرر النجم أشرف عبد الباقي، منح الفرصة لكل من الفنانين الشابين محمد أنور وحمدي الميرغني، لتقديم بطولة مسرحية جديدة ضمن المشروع الذي يقدمه حاليا.



وجاء اختيار "عبد الباقي" لهما بعد ارتفاع أسهمهما مؤخرا، بالإضافة إلى نجاح المسرحية المعروضة حاليا باسم "صباحية مباركة يا عريس" من بطولة علي ربيع والتي حققت نجاحا كبيرا على خشبة المسرح.



ويحاول محمد أنور التوفيق بين الإعداد للمسرحية الجديدة وتصوير أحدث أعماله "إسعاف يونس" الذي يقدمه مع المخرج معتز التوني.



مشروع "صباحية مباركة" من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، ‏وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، ‏وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقي‎ قد يهمك أيضا: محمد أنور يؤكّد أنّ الموسم الرمضاني "خناقة" Advertisements إسراء عبد الفتاح معجبة بحمدي الميرغني خلال الحلقة 24 من "سكر زيادة" .‎



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد أنور وحمدي الميرغني أبطال عمل مسرحي جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.