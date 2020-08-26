التفاصيل الكاملة عن أبطال وقصة الجزء الجديد من فيلم "بات مان"

ينتظر عشاق سلسلة أفلام الأكشن والمغامرة "Batman" الشهيرة طرح الجزء الجديد من العمل الذي يحمل اسم The Batman والمفترض طرحه في شهر أكتوبر من العام المقبل 2021.

قصة فيلم The Batman

وتدور أحداث الفيلم حول "بروس وين - باتمان" والذي يجسده النجم العالمي روبرت باتينسون حول شخصية "باتمان" في شبابه خلال سعيه لكشف لغز معين يتطلب منه استخدام قواه الخارقة ومن هنا يتحول بروس واين إلى الشخصية الخارقة التي عرفها العالم باسم "باتمان" فارس الظلام وحامي مدينة جوثام.

الإعلان الدعائي الأول للفيلم

وطرحت اليوم استديوهات "وارنر بروس" العالمية الإعلان التشويقي الأول للفيلم عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ولاقى الإعلان نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية منذ طرحه حيث حقق الإعلان التشويقي حتى الآن 8 ملايين مشاهدة.

كورونا يتسبب في توقف التصوير وتأجيل طرحه بالسينمات

وكان الفيلم قد توقف تصويره خلال الأشهر الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في مختلف أنحاء العالم، حيث كان من المقرر أن يطرح بالسينمات ودور العرض في العالم خلال موسم الصيف الحالي.

وكان تصوير الفيلم بدأ في فبراير في غلاسكو بإسكتلندا، وشاهد سكان الولاية وقتها الرجل الوطواط "باتمان" على دراجة نارية في المدينة أثناء تصوير إحدى مشاهد الفيلم.

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أبطال فيلم The Batman

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب روبرت باتنسون كل من النجم أندي سركيس في شخصية "ألفريد بينيورث"، والنجمة زوي كرافيتز في دور "سيلينا كايل - كاتومان"، وبول دانو في دور "إدوارد نيجما - ريدلر"، وجيفري رايت في دور المحقق جوردون، وكولن فاريل في دور بينجوين، وجون تورتورو في دور "فالكون"، وبيتر سارسجارد في شخصية "جيل كولسون".

والفيلم من إخراج مات ريفز والذي شارك في كتابة السيناريو الخاصة بالفيلم بجانب كل من ماتسون توملين، وبيل فينجر، وبوب كين.

والفيلم من إنتاج شركة "وارنر برذرز" الأمريكية التي اختارت باتينسون لتجسيد شخصية "باتمان" بعد أن اعتزل الممثل الأمريكي الحاصل على الأوسكار بن أفليك دور البطل الخارق وذلك بعد تجسيده للشخصية في آخر نسختين من سلسلة باتمان اللتين صدرتا في 2016 و2017.

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