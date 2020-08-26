وفاة الفنان محمد حمزة عن عمر يناهز الـ87 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل الفنان السعودي الكبير محمد حمزة، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 87 عاما، بعد مشوار حافل بالأعمال الدرامية التي ظلت عالقة في أذهان المشاهد العربي.

وغرد الفنان السعودي، فايز المالكي، حول وفاة "حمزة"، قائلًا: "لاحول ولا قوة الا بالله، هذا مصير كل حي ونهاية كل شيء، أسأل الله أن يرحمك ويغفرلك ويحسن عزاء أهلك ومحبيك".

وشارك محمد حمزة في العديد من الأعمال المميزة أبرزها: "أهل البلد"، "ليلة هروب" في 1989، "الزير سالم"، "أصابع الزمن"، "قصر فوق الرمال"، "أين الطريق"، "دموع الرجال".

وفي عام 2006، تم تكريم محمد حمزة في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، عن مجمل أعماله.