إيرادات الثلاثاء.. "توأم روحي" يحتل الصدارة و"لص بغداد" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

موسم سينمائي ضعيف، تعيشه دور العرض، بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ لم تستقبل القاعات أفلامًا جديدة، سوى فيلم "الغسالة"، وفيلم "توأم روحي"، ويتنافسا على إيرادات شباك التذاكر مع فيلمين قديمين من مواسم سابقة، هما: "لص بغداد"، "الفلوس"، في ظل خوف المنتجين من الخسارة، مع الالتزام بطاقة استيعابية لا تضمن تحقيقهم الإيرادات المرجوة.

الأفلام الأربعة، حققت أمس الثلاثاء 25 أغسطس، إيرادات قُدرت بـ440 ألفًا و18 جنيها، وزعت على النحو التالي..

توأم روحي

احتل المركز الأول فيلم توأم روحي، محققا 320 ألفا و454 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

الغسالة

حصل فيلم "الغسالة"، على المركز الثاني، بعد تحقيقه 111 ألفا و126 جنيها.

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"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، بيومي فؤاد.

الفلوس

في المركز الثالث جاء فيلم "الفلوس"، بعد تحقيقه 6 آلاف و424 جنيها.

فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

لص بغداد

حصل فيلم "لص بغداد" على المركز الرابع، محققًا 2014 جنيها.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.