شفاء أنطونيو بانديراس من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعافى النجم الإسباني أنطونيو بانديراس، من فيروس كورونا بعد إصابته قبل شهر تقريبًا، وأعلن لجمهوره خبر شفاءه عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر "بانديراس"، صورة له وهو يقضي على الفيروس بلقطة تخيلية، وعلق: "بعد 21 يوما من الحجر المنضبط يمكنني القول إنني تجاوزت الإصابة بـ كوفيد-19، لقد شفيت، أفكر بالأشخاص الذين لم يتمكنوا من ذلك وأولئك الذين عانوا أكثر مني بكثير. وأتمنى الشجاعة والقوة للذين يكافحون المرض الآن".

من ناحية أخرى، يستأنف أنطونيو بانديراس فيلم Uncharted، الفيلم بطولة توم هولاند، وسيقوم بإخراجه روبن فلايشر.