وفاة والدة الفنان محمد سعداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أعلن الفنان محمد سعداوي، عن وفاة والدته منذ قليل، عبر حسابه بموقع "فيس بوك". وكتب "سعداوي": "انتقلت الى رحمة الله تعالى أمي الغاليه". وكان آخر عمل شارك فيه سعداوي مسلسل "شاش في قطن"، بطولة بيومي فؤاد، ويزو، محمد ثروت، محمود الليثي، مصطفى أبو سريع، هشام إسماعيل، سامح حسين، تأليف محمد الزغبي، وإخراج إسماعيل فاروق.

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