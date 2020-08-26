تعرف على تفاصيل وشروط مسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 29

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، تفاصيل وشروط مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء والعزف، المصاحبة لفعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمُقام في الفترة من 1 حتى 7 نوفمبر المقبل .

أكدت الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر، أن مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى الكبرى في الغناء هذا العام اشترطت أداء أغنية جديدة تقدم لأول مرة على ألا يزيد عمر المتسابق عن 45 عام، وأن يقوم بتقديم مدونة موسيقية ة، تضم العناصر الفنية للأغنية (التأليف– اللحن– التوزيع الموسيقي – الغناء ) إلى جانب أسطوانة مدمجة منفذة فعلياً وتم رصد جائزة للفائز بها قيمتها مائة الف جنية ، أما القسم الخاص بالشباب فموضوعها فن الارتجال وتشترط أن يكون عمر المتسابق من عمر 17 حتى 35 عام وأن يؤدي أغنية من إحدى القوالب التراثية بالإضافة إلى اغنية من اختياره يتخللها ارتجال أو موال وتم رصد جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بقيمة اجمالية 75 ألف جنيه .

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أما المسابقة الخاصة بالأطفال فاشترطت أن يكون عمر المتسابق من 6 إلى 14 عام، وأن يقوم بأداء عمل من إحدى القوالب الغنائية التراثية وآخر من اختياره، وتم رصد جوائز للمراكز الثلاثة الأولى بقيمة إجمالية 45 ألف جنية.

واشترطت مسابقة العزف على آلة التشيللو، ألا يزيد عمر المتسابق عن 35 عاما، وأن يكون قادراً على القراءة الوهلية وأن يؤدي مقطوعة من إحدى القوالب الآلية إلى جانب مقطوعة من اختياره يتخللها تقاسيم في مقام البياتي ومشتقاته أو مقام الرست ومشتقاته.

وتم رصد ثلاثة جوائز للمراكز الأولى بقيمة 45 ألف جنيه، ويمكن لادارة المسابقة توفير عازف عود لمصاحبة المتسابق بناء على رغبته و تم تحديد 25 أكتوبر المقبل كأخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بمختلف فروع المسابقة .