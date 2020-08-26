تراند اليوم : نجمة سعودية تثير عاصفة غضب بدعوتها النساء لنزع النقاب و"تخفيف التستر"



أثارت الفاشينيستا السعودية إيناس الحنطي جدلاً بعد ظهورها في مقطع فيديو على تطبيق "سناب شات" تدعو فيه السعوديات إلى "تخفيف التستر" ونزع النقاب.

وقوبلت دعوة الحنطي برد غاضب في أوساط المحافظين باعتبارها دعوة غير مقبولة للتبرج، وخروجًا على الاحتشام والتقاليد في المملكة مهد الإسلام.

وقالت الحنطي، إن "ثقافة المجتمع الذي تعيش فيه تشير إلى أن المرأة كلما تسترت تبني حواجز بينها وبين من ليسوا محارم لها أو الأطراف الأخرى"، موضحة أن "المنتقبة لا يتقرب منها الرجال ليتعاطوا معها بسهولة".

وأضافت: "كلما قل التستر قلت الحواجز، وكان التعامل أكثر سهولة"، مشيرة إلى أنها تلاحظ أن الجميع يركز في نظرات الناس ورأيهم في بعضهم البعض.

وعقب الجدل الذي أثارته، ردت الناشطة السعودية، موجهة الشكر إلى جميع من هاجموها على رأيها، معتبرة من ينبهها على خطأ تقع فيه ويهديها للطريق الصحيح أو يهديها حسنات بهجومه عليها "نعمة" من الله لها.

Advertisements

وأرفقت الحنطي، مجموعة من الرسائل التي وصلتها من منتقبات اشتكين مما يعانين منه عند التعامل معهن أو عند دخولهن أحد المطاعم على سبيل المثال، حيث يطلب منهن الانتهاء من الأكل سريعًا للخروج، فضلاً عن التهميش وعدم الاهتمام بهن وهو ما دعاها لطرح القضية.

وجاء في رسالة قالت إنها وصلتها من منتقبة: "ما تدرين عن وضع المنتقبات والإحساس بالدونية من تعامل الآخرين"، بينما تقول أخرى إنها منتقبة وترتدي العباءة ولم يحدث أن أحست بنظرة دونية.

وأشارت الحنطي إلى أنها بناء على ذلك طلبت رأي المتابعين لها، ثم ردت على رسالة بقولها: "سبحان الله أنا هذي نظرتي إنه المنتقبة لها هيبة واحترام أكثر لأن الدين أصلا هيبة والستر هيبة".

وعلقت الحنطي قائلة: "انصدمت من التعليقات!! وش اللي قاعد يصير في المجتمع؟ معقول صرنا كذا!!".