خلال أسبوعين.. حسين الجسمي يقترب من الـ 20 مليون مشاهدة بـ"بالبنط العريض"

حقق الفنان حسين الجسمي رقم قياسي بأغنيته الجديدة "بالبُنط العريض" في وقت قصير، حيث اقترب من الـ 20 مليون مشاهدة، خلال مايقرب من أسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:توما، وحصلت الأغنية

على حيز كبير من اهتمام روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، وحققت نجاح استماعي كبير عبر عدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

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"بالبنط العريض" هو الإصدار المصري الثاني للجسمي في 2020، بعد أغنيته الرمضانية "سنة

الحياة"، التي طرحت لصالح إحدى شركات المحمولالكبرى في مصر، وسجلت أكثر من 15 مليون مشاهدة، من كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:علي فتح الله.

يذكر أن آخر الجسمي قد طرح مؤخرًا أغنية "أهواك للموت"، التي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها، من كلمات: العالية، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:وليد فايد.