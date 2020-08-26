شاهد..صورة نادرة لابنة شيرين رضا وعمرو دياب

شاركت الفنانة شيرين رضا متابعيها مجموعة صور نادرة لها برفقة إبنتها نور في طفولتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". علقت شيرين على الصور قائلة:"وحشتيني نانو"، نور هي الإبنة الوحيدة لشيرين ، والكبرى للهضبة عمرو دياب، حيث استمر زواجهما Advertisements الذي لم عامين فقط. الذي لم عامين فقط. يذكر أن آخر أعمال شيرين مسلسل"ليه لأ"، بطولة: أمينة خليل، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، ناردين فرج، من تأليف: مريم نعوم، وإخراج: مريم أبوعوف، وقد حقق نجاحاً كبيراً عقب عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

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