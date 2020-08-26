بمشاركة أوركسترا مصر.. حنان ماضي في حفل غنائي على مسرح الأوبرا

تستعد الفنانة حنان ماضي لحفلها الغنائي برفقة أوركسترا "صوت مصر"، وذلك على إحدى مسارح دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات عودة الأنشطة الفنية والثقافية فيها بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر.
ويقام الحفل الخميس الموافق 3
وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخولدون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.
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