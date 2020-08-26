تخطى كليب أغنية "أماكن السهر"، للهضبة عمرو دياب، حاجز الـ 3 مليون مشاهدة، وذلك في اليوم الثاني من طرحه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: أسامة الهندي، والكليب من إخراج: أحمد النجار، بالإضافة إلى حصوله على المركزالثاني في قائمة الأكثر مشاهدة عبر "يوتيوب"، كما تصدر الكليب المراكز الأولى عدد من الدول العربية "الإمارات، الأردن، الكويت"، وأبدى متابعي دياب إعجابهم بالكليب عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.
وظهر عمرو في الكليب بإطلالة صيفية، وتم
يذكر أن آخر إلإصدارات الغنائية للهضبة كليب أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع طارق مدكور، والذي كسر حاجز الـ 34 مليون مشاهدة خلال شهر من طرحه على قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر في يومها الثاني.."أماكن السهر" تتخطى حاجز الـ 3 مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.