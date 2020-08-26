في يومها الثاني.."أماكن السهر" تتخطى حاجز الـ 3 مليون مشاهدة

تخطى كليب أغنية "أماكن السهر"، للهضبة عمرو دياب، حاجز الـ 3 مليون مشاهدة، وذلك في اليوم الثاني من طرحه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: أسامة الهندي، والكليب من إخراج: أحمد النجار، بالإضافة إلى حصوله على المركز

الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة عبر "يوتيوب"، كما تصدر الكليب المراكز الأولى عدد من الدول العربية "الإمارات، الأردن، الكويت"، وأبدى متابعي دياب إعجابهم بالكليب عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر عمرو في الكليب بإطلالة صيفية، وتم

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تصوير المشاهد بأكملها على إحدى شواطيء الساحل الشمالي، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة دينا الشربيني للمرة الأولى معه، مع بعض الأصدقاء.

يذكر أن آخر إلإصدارات الغنائية للهضبة كليب أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع طارق مدكور، والذي كسر حاجز الـ 34 مليون مشاهدة خلال شهر من طرحه على قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".