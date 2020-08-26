وفاة الفنان السعودي محمد حمزة

توفى الفنان السعودي الكبير محمد حمزة، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد تاريخ حافل من الأعمال الدرامية.
يذكر أن حمزة حفر اسمه الدرامي بالعديد من الأعمال أبرزها مسلسل"أهل البلد، ليلة هروب، الزيرسالم"، وحرص العديد من فناني الخليج الوطن العربي على تقديم واجب العزاء عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولد محمد حمزة في 1 أغسطس سنة1933، في منطقة زقاق الطيار في المدينة المنورة، ولقب بـعميد الدراما السعودية، وكان أول عمل له موظف في الطيران المدني السعودي، ثم مذيعًا في الإذاعة والتلفزيون السعودي، وكانت بداية مسيرته الفنية من خلال دوره في المسلسل المصري التاريخي "جمال الدين الأفغاني" سنة 1984.
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