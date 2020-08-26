وفاة الفنان السعودي محمد حمزة

توفى الفنان السعودي الكبير محمد حمزة، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد تاريخ حافل من الأعمال الدرامية.

يذكر أن حمزة حفر اسمه الدرامي بالعديد من الأعمال أبرزها مسلسل"أهل البلد، ليلة هروب، الزير

سالم"، وحرص العديد من فناني الخليج الوطن العربي على تقديم واجب العزاء عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولد محمد حمزة في 1 أغسطس سنة