برومو دعائي صيفي لأغنية أنغام الجديدة "بحبك وبرتاحلك"

طرحت الفنانة أنغام مقطع دعائي لأحدث أغنياتها "بحبك وبرتاحلك"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام". تضمن الفيديو ظهور صيفي لأنغام على إحدى الشواطيء، مع مقطع مشوق من الأغنية، وعلقت عليه قائلة:" استنوا كليب أغنيتي الجديدة بحبك وبرتاحلك قريباً". مقطع مشوق من الأغنية، وعلقت عليه قائلة:" استنوا كليب أغنيتي الجديدة بحبك وبرتاحلك قريباً". يذكر ان آخر الإصدارات الغنائية لأنغام كانت من خلال أغنية "كنا بنضحك"، التي طرحت كـ تتر غنائي للمسلسل الرمضاني "جمع سالم"، وحققت أكثر من 300 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إيهاب عبد الواحد، توزيع:أمير هداية. كانت من خلال أغنية "كنا بنضحك"، التي طرحت كـ تتر غنائي للمسلسل الرمضاني "جمع سالم"، وحققت أكثر من 300 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إيهاب عبد الواحد، توزيع:أمير هداية.

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