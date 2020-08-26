غدًا.. حفل غنائي لعلي الحجار في مكتبة الإسكندرية

يُحيي الفنان علي الحجار حفله الغنائي مساء غدٍ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي المقام في مكتبة الإسكندرية. يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ9 مساءً على المسرح المكشوف بالمكتبة. مساءً على المسرح المكشوف بالمكتبة. أقيمت فعاليات المهرجان في دورته الـ18 بالكامل في مكتبة الإسكندرية، وضم العديد من العروض المسرحية والفنية والثقافية، على أن يكون حفل الختام يوم السبت المقبل بحفل غنائي للفنان مصطفى قمر، وتم إهداء هذه الدورة لروح الفنان محمد رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية. من العروض المسرحية والفنية والثقافية، على أن يكون حفل الختام يوم السبت المقبل بحفل غنائي للفنان مصطفى قمر، وتم إهداء هذه الدورة لروح الفنان محمد رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية.

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