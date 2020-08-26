فيديو..محمد محيي يتخطى النصف مليون مشاهدة بأغنية "قضية"

سجلت الأغنية الجديدة للفنان محمد محيى "قضية"، أكثر من 600 ألف مشاهدة، وذلك خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:رضا أمين، ألحان:مصطفى معوض، توزيع:فهد، ويقول مطلعها"مرفوع عليك قضيه من قلبي ومن عينيا والتهمه ياريت شويه دا شروع في قتل حب قلبي دا كتر خيره مرضيش يبيع ضميره شوفلك محامي غيره يا تعترف بالذنب". عليك قضيه من قلبي ومن عينيا والتهمه ياريت شويه دا شروع في قتل حب قلبي دا كتر خيره مرضيش يبيع ضميره شوفلك محامي غيره يا تعترف بالذنب". Advertisements يذكر أن آخر إصدارات محيي الغنائية كانت من خلال اغنية "قلت أخونه"، الذي طرحها خلال شهر يوليو الماضي، وحققت أكثر من مليون ونصف مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:نورد الدين حمدي، ألحان:كريم حمدي، توزيع:فهد.

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