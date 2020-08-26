هنأ الفنان كريم عفيفي المخرج محمد سامي بمناسبة عيد ميلاده، وجاء ذلك على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر عفيفي صورة برفقة محمد سامي، وعلق عليها قائلاً:" كل سنة وإنت طيب يا حبيب قلبى، وسنة حلوة عليك، وعقبال ١٠٠سنة يا أحلى سمسم فى الدنيا، وقد تفاعل معه
الجدير بالذكر ، أن آخر أعمال عفيفي مسرحية"علاء الدين"، التي تعرض حالياً على مسرح "كايرو شو"، بطولة: أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، تأليف: حسن المهدي ومحمد جلال، وإخراج: مجدي الهواري.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. كريم عفيفي يهنئ محمد سامي بـ عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.