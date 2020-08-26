صورة.. كريم عفيفي يهنئ محمد سامي بـ عيد ميلاده

هنأ الفنان كريم عفيفي المخرج محمد سامي بمناسبة عيد ميلاده، وجاء ذلك على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر عفيفي صورة برفقة محمد سامي، وعلق عليها قائلاً:" كل سنة وإنت طيب يا حبيب قلبى، وسنة حلوة عليك، وعقبال ١٠٠سنة يا أحلى سمسم فى الدنيا، وقد تفاعل معه

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الكثير من متابعيه عبرالتعليقات.

الجدير بالذكر ، أن آخر أعمال عفيفي مسرحية"علاء الدين"، التي تعرض حالياً على مسرح "كايرو شو"، بطولة: أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، تأليف: حسن المهدي ومحمد جلال، وإخراج: مجدي الهواري.