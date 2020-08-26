اتهام عضوة في الكونغرس البرازيلي بمسؤوليتها عن تصفية زوجها بأكثر من 30 رصاصة في منزلهما في يونيو 2019

اتهام عضوة في الكونغرس البرازيلي بمسؤوليتها عن تصفية زوجها
في حادثة شكلت صدمة لدى الاوسط البرلمانية في البرازيل، وجهت الشرطة البرازيلية في ولاية ريو دي جانيرو اتهاماً مبائراً لبرلمانية وعضوة الكونغرس البرازيلي “فلورديليس دي سوزا”.
واتهمت الشرطة أحد عشر شخصا من بينهم “دي سوزا”، بجريمة قتل القس أندرسون دو كارمو، الذي تلقى أكثر من 30 رصاصة في منزلهما في يونيو 2019.
وقالت شرطة ولاية ريو دي جانيرو إنه تم توجيه الاتهام لـ “فلورديليس دي سوزا” بانها المسؤولة عن إصدار أمر بتصفية زوجها.
وقال الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي، الذي تنتمي له البرلمانية، في بيان إن عضويتها ستُعلق على الفور، ومع تقدم الإجراءات ستُفصل من الحزب.
ولم يصدر حاليا أمر بالقبض على دي سوزا على أساس أنها تتمتع بـ”حصانة برلمانية” باعتبارها نائبة اتحادية منتخبة.
وأوضحت الشرطة أنه تم إرسال نسخة من التحقيق مرفق به دليل الاتهامات للمجلس الأدنى للكونغرس. وأفاد البيان أنه يمكن تجريدها من صفتها البرلمانية مما يسمح بمتابعة الإجراءات الجنائية.
وكانت دي سوزا قد قالت في شهادتها للشرطة عقب الحادث إن زوجها قُتل في حادث سطو.
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