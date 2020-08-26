تعرف إلى صاحب لقب ” أول شخص في العالم تزيد ثروته على 200 مليار دولار”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2020 3:31 مساءً

أول شخص في العالم تزيد ثروته على 200 مليار دولار، هذا هو اللقب الجديد لـ “جيف بيزوس” مدير ومؤسس شركة “أمازون” للتجارة الإلكترونية وذلك بحسب تصنيف مجلة “فوربس” الأمريكية.

واللافت إلى أن ثروة بيزوس، تجاوزت 200 مليار دولار لفترة وجيزة، حيث فشل الملياردير في الحصول طويلا على موطئ قدم عند هذه العلامة.

وأشارت “فوربس” إلى أن بيزوس أنهى يوم أمس الثلاثاء بثروة تبلغ 199.7 مليار دولار، وهذا بحد ذاته يعد مستوى قياسيا للملياردير.

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جيف بيزوس

ووفقا لبيانات المجلة الأمريكية فإن جيف بيزوس يمتلك 11.1% من أسهم شركة “أمازون”.

وارتفعت أسهم الشركة الثلاثاء بنسبة 1.2٪، ما أدى إلى ارتفاع صافي ثروته بنحو 2.2 مليارات دولار، إلى مستوى قياسي بلغ 199.7 مليار دولار. ونظرًا إلى أنه يمتلك نسبة كبيرة من عملاق التكنولوجيا، حتى التحركات الصغيرة في سعر السهم قد تضيف أو تطرح المليارات من ثروته.

ويأتي هذا الرقم القياسي بعد أسبوع واحد فقط من وصول بيزوس، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي يمتلك حصة 11.1٪ في أمازون التي تبلغ قيمتها السوقية 1.68 تريليون دولار، إلى صافي ثروة قدرها 197.8 مليار دولار، وتعد هذه أعلى ثروة سجلتها فوربس منذ أن بدأت تتابع ثروات المليارديرات في عام 1982.

ومنذ أن عصف وباء كورونا (كوفيد 19) بالاقتصاد العالمي منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، ارتفع سهم أمازون بأكثر من 55٪، وذلك بفضل زيادة التسوق عبر الإنترنت نتيجة لاضطرار الكثير من الناس إلى البقاء في المنزل. فيما ارتفعت ثروة بيزوس بنحو 86 مليار دولار في أقل من 12 شهرًا. وبلغت ثروته نحو 114 مليار دولار في قائمة فوربس لأغنى 400 شخص أميركي لعام 2019، والتي اعتمدت على أسعار الأسهم المسجلة في أوائل سبتمبر/أيلول 2019.