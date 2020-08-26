مايك تايسون يؤدي الصلاة داخل مقهى.. فيديو

رنا صلاح الدين - ظهر مايك تايسون، أسطوري الملاكة الأمريكية، يؤدي الصلاة في مقهى برفقة بطل العالم سابقا في الملاكمة بادو جاك، وكان برفقة الثنائي، بطل العالم في الكيك بوكسينج صاحب الأصول الأردنية عامر عبد الله المحسيرين.

ووفقا لـ"روسيا اليوم" قال جاك: "أصلي جنبا إلى جنب مع أخوي المسلمين مايك تايسون وعامر عبد الله الحمد لله".

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مايك تايسون الذي يبلغ من العمر 54 عاما، ولد في أسرة فقيرة في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية عام 1966، واحترف الملاكمة في سن صغيرة حتى أصبح أحد أبطالها المشهورين.

مايك تايسون حصل على لقب بطل العالم في الملاكمة وعمره 20 عاما، قبل أن يدمن المخدرات ويتورط في العديد من المشاجرات والتحرش بالفتيات في الشوارع، ليتم الزج به في السجن بسبب قضية اغتصاب رفعتها ضده ملكة الجمال ديزيريه واشنطن.

داخل السجن تعرف تايسون على دين الإسلام وقرر اعتناقه حيث قال: "لقد قضى السجن على غروري، ومنحني الفرصة للتعرف على الإسلام، وإدراك تعاليمه السمحة التي كشفت لي عن حياة أخرى لها مذاق مختلف، وقد أمدني الإسلام بقدرة فائقة على الصبر، وعلمني أن أشكر الله حتى على الكوارث".