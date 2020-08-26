ابنة شويكار تكشف سبب نقلها لمستشفى لعلاج كورونا قبل رحيلها

رنا صلاح الدين - كشفت منة الله ابنة الفنانة الراحلة شويكار تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لوالدتها قبل وفاتها.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "هالة شو" الذي تقدمه الفنانة هالة فاخر ، عبر شاشة قناة "النهار"، إن والدتها قبل وفاتها كانت تشكتي من آلم شديد في بطنها مؤكدة معني أن والدتها تقرر الإفصاح عن شكوها أن الآلم كان شديدا.

وأضافت منة أنه عند إخبار الطبيب الخاص بشويكار شك في إصابتها بالكورونا وبالفعل دخلت مستشفى خاص لعلاج الفيروس، لكن ظهرت تحاليلها سلبية ليتم نقلها لمستشفى آخر.

وأنهت حديثها قائلة إن الشك الثاني للطبيب كان إصابة الفنانة الراحلة بالمرارة، ثم توفاها الله.

ورحلت الفنانة شويكار، عن عالمنا يوم الجمعة 14 أغسطس عن عمر يناهز 82 عاما.