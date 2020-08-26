وفاة الفنان السعودي محمد حمزة

رنا صلاح الدين - توفي قبل قليل الفنان السعودي الكبير محمد حمزة، عن عمر يناهزُ 87 عاما، بعد مشوار طويل قدم خلاله العديد من الأعمال الفنية.
وكان الفنان محمد حمزة قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة ومنها إلى غرفة العناية المركزة.
ونعاه الفنان السعودي، فايز المالكي، قائلا: «لاحول ولا قوة إلا بالله، هذا مصير كل حي ونهاية كل شيء، أسأل الله أن يرحمك ويغفر لك ويحسن عزاء أهلك ومحبيك».
وكتب الباحث والناقد المختص في الفن السعودي، محمد سلامة، أن الراحل كان معروفا بدوره الفعال والريادي في الساحة الفنية السعودية كممثل ومؤلف ومنتج.
الفنان محمد حمزة، شارك في العديد من المسلسلات كبطل للعمل، مثل «أهل البلد» في سنة 2013 ومسلسل «ليلة هروب» في 1989، كما شارك أيضا في مسلسل «الزير سالم».
و تم تكريمه في عام 2006، بمهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، وذلك تقديرا لما أسداه للفن العربي.
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