أبرزها الرشوة.. هاري ماجواير يواجه عقوبة السجن 4 سنوات

رنا صلاح الدين - أفادت تقارير صحفية إنجليزي، إدانة اللاعب هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشكل رسمي، بتهمة الاعتداء الجسيم ومقاومة الاعتقال ومحاولات متكررة للرشوة، وذلك في أولى جلسات محاكمته باليونان.

هاري ماجواير صاحب الـ 27 عامًا، كان قد تم إلقاء القبض عليه في اليونان، خلال الأيام الماضية، عقب اعتدائه على سائحين، وتعديه بالضرب هو وشقيقه على بعض رجال الشرطة.

هاري ماجواير

Advertisements

صحيفة "الإندبندنت"، ذكرت أن النيابة أثبتت أن ماجواير وشقيقه وشخص آخر دفعوا ضباط الشرطة في مكان الحادث، وحاولوا الهرب في شاحنة لتجنب الاعتقال، قبل أن يصلوا إلى قسم الشرطة.

وأضافت: "كما عرض ماجواير رشوة على الشرطة اليونانية، وقال لهم: (أنا قائد مانشستر يونايتد، أنا غني جدًا، يمكنني أن أعطيك المال، يمكنني أن أدفع لك، من فضلك دعنا نذهب).

الصحيفة تابعت: "يواجه ماجواير خطر السجن لمدة 4 سنوات، في ليلة استدعائه لقائمة منتخب إنجلترا".