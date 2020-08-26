ابنة عصام الحضري تتعرض للتنمر بسبب فستان الخطوبة.. صور

رنا صلاح الدين - احتفل النجم المصري عصام الحضري، حارس منتخب مصر السابق، بخطبة ابنته شاهندة وسط مجموعة من الأصدقاء والأقارب.

عصام الحضرى، كان قد أعلن خطوبة ابنته شاهندة، حيث حرص على تهنئتها وخطيبها عمر، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وسط العديد من التهاني من جمهوره ومتابعيه.

عصام الحضري

حارس الأهلي والزمالك السابق كتب عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "حبيبتي شاهنده أول فرحتي كبرت وبقت عروسة.. ألف مبروك يا حبيبة بابا ربنا يكمل فرحتك على خير يارب مبروك عليك شاهندة يا عمر".

عصام الحضري

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بعد نشر صور الخطوبة جاءت التعليقات ساخرة من ابنة عصام الحضري بسبب فستان خطوبتها.

عصام الحضري

الحضري، رد على تعرضه وابنته للتنمر بمشاركة صوره اليومية من التدريبات الرياضية الشاقة التي يخوضها للحفاظ على لياقته البدنية، ووجه رسالة شديدة القوة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: " قد يجرحك كلام أحد السفهاء.. لكن تذكر أن الصواعق لا تضرب إلا القمم".

عصام الحضري

عصام الحضري