قضية وفاة هذا النجم الهندي إلى الواجهة مجددًا.. هل قتلته صديقته الممثلة؟

متابعة بتجـــــــــــرد: ما زالت التحقيقات في قضية وفاة النجم الهندي سوشانت سينغ راجبوت تتفاعل. وفي جديدها أنه تم تحويلها إلى قسم جرائم القتل بعدما رفع والده قضية ضد صديقته الممثلة ريا تشاكرابورتي.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “بينك فيلا” الهندية أن السلطات المعنية صادرت هواتف الأخيرة وأجهزتها من أجل فحصها وأفادت بأنه تم الاشتباه بضلوعها في قضية غسل أموال ذات صلة بالقضية.

وأظهرت محادثات “واتس آب” الخاصة بالنجمة محادثة أجرتها مع تاجر مخدرات يُدعى غوراف وتطرقا فيها إلى أنواع عدة من الممنوعات التي وصفت بالثقيلة. كما تواصلت مع شخص طلب منها إضافة 4 قطرات من مكوّن لم يحدد اسمه إلى شاي الممثل الراحل.

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وتم الكشف عن محادثات أخرى مع أشخاص اتّهمهم والد سوشانت بالتحريض على قتل ابنه. وبناء على هذا من المتوقع أن يتم استدعاء ريا للتحقيق مجدداً إلى جانب صانع الأفلام سانديب سنغ الصديق المقرّب من سوشانت.

وفي إطار القضية، أشار غانيش هيواركار، وهو صديق الأخير المقرّب إلى أنه تلقّى قبل وفاته عدداً من رسائل التهديد بالقتل، مستبعداً أن يكون قد مات منتحراً ونافياً معاناته من الاكتئاب.

يُشار إلى أن الشرطة عثرت على سوشانت سينغ راجبوت ميتاً في شقته في مومباي في 14 حزيران (يونيو) الماضي (2020) وأُشيع حينها أنه أقدم على الانتحار.