كندة علوش تنقل معاناة المحرومين من الإنجاب

متابعة بتجــــــــــــرد: أكدت النجمة السورية كندة علوش انتهائها من التحضيرات الخاصة بالشخصية التي ستقدّمها في حلقات “ضي القمر” ضمن سلسلة حكايات مسلسل “إلا أنا” رغم اعتذار المخرجة مريم أحمدي.
وتجاهلت كندة أزمة اعتذار المخرجة تماماً، وأكدت استعدادها للعودة إلى التمثيل بعد غياب 3 سنوات تفرغت فيها لرعاية زوجها عمرو يوسف وابنتهما “حياة”.
ومن المنتظر أن تفتح علوش ملفاً حساساً في المجتمعات العربية، حيث تجسد دور سيدة تعاني مشكلة في الإنجاب فتلجأ مع زوجها محمد علاء الى التلقيح الاصطناعي، بينما تشهد أحداث المسلسل قصصاً أخرى تتناول الأزمة نفسها، تجمع الأولى بين نهى عابدين ومحمد شاهين، بينما يتم حالياً ترشيح أبطال القصة الثالثة.
في المقابل، تسعى الشركة المنتجة للبحث عن حلّ سريع بعد اعتذار المخرجة، خاصة أنها قررت بدء التصوير قريباً بعد التعاقد مع نجوم “ضي القمر” حتى لا تصطدم بمواعيد بدء تصوير مسلسلات دراما رمضان 2021.
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