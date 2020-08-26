جيجي حديد تستعرض حملها في جلسة تصوير جديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت عارضة الأزياء الفلسطينية الأميركية جيجي حديد عن بطنها المنتفخ من خلال صور جديدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”.
وقالت حديد التي أعلنت عن حملها خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي في تعليقها على الصور: “أعتز بهذه الفترة. أقدر كل الحب والتمنيات الطيبة، لن أنسى أبدًا هذه الصور الخاصة”.
وأضافت “ينمو في داخلي ملاك”.
ومن المتوقع أن تضع مولودها الأول من المغني البريطاني زين مالك في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
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