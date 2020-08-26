شكرا لقرائتكم خبر عن هنعمل لغبطيطا لعمر كمال وشاكوش تتصدر تريند يوتيوب بعد ساعات من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت أغنية "هنعمل لغبطيطا" لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، على موقع "يوتيوب"، بعد ساعات من طرحها أمس، حيث حصدت أكثر من 980 ألف مشاهدة فى 19 ساعة فقط، وظهر من خلالها شاكوش وعمر بشكل "الجرافيكس" على كل مقطع، مع الخلفية ألوان جديدة تتماشى مع الأغنية.

وعبر عمر كمال عن سعادته بنجاح الأغنية، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" :" تريند رقم 1 على مستوى اليوتيوب .. ورقم 1 فى جميع بلاد الوطن العربى".



عمر كمال

الأغنية الجديدة تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهما عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهما، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.

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وكان طرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة.

وكان قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية فى اجتماعه إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية، كما قرر المجلس إحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية 100 حساب مع "شاكوش" غير المصرح له بالعمل من النقابة.

كما قرر المجلس مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع غير المصرح لهم بمزاولة المهنة وستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أى جهة تخالف ذلك خرقا لقواعد القانون والنظام العام.