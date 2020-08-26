شكرا لقرائتكم خبر عن درس أخلاق.. هانى شنودة يدعو متابع على تويتر لمنزله بسبب جملة "أنا ماعرفش مين ده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقن الموسيقار الكبير هانى شنودة، العديد من الفنانين والنجوم والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعى، درسا مهما، فى كيفية التعامل مع المتابعين والمتفاعلين، حتى وإن حاول البعض منهم التجاوز، حيث تعامل شنودة بقدر كبير من الحكمة والرقى والشياكة، مع أحد الأشخاص الذين كتبوا على "تويتر"، أنه لا يعرف من هو هانى شنودة، فما كان من الموسيقار الكبير، إلا أن تعامل معه بتواضع شديد.



هانى شنودة

القصة بدأت حينما دشن الموسيقار هانى شنودة حسابا على تويتر، وأعلن ذلك من خلال فيديو، نشره عبر حسابه، فأعاد الشاب ـــ والذى يحمل اسم محم عماد ـــ التغريدة، وعلق عليها، "هو أنا لوحدى اللى ماعرفش مين ده"، وسط ذهول من المتابعين، من هذا الشخص الذى لا يعرف من هو هانى شنودة.



دعوة هانى شنودة للشاب

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هانى شنودة يرد على أحد المتابعين

المفاجأة أن هانى شنودة، رد على الشاب قائلا "أستاذ محمد، يشرفنى أنى أقدملك نفسى .. أنا اسمى هانى شنودة ملحن ومؤلف موسيقى، بس مش ده المهم، المهم أن كل الناس دول بيحبونى، اتشرفت بيك".

وعاد شنودة، ليفاجئ المتابعين مرة أخرى وكتب، "أريد أن أقدم دعوة مفتوحة لصديقى محمد عماد الذى لا يعرفنى أو يعرف أعمالى للتعرف على ولأتعرف عليه.. دعوتى له أن يشرفنى فى منزلى على فنجان شاى أو قهوة لأننى أعتقد أن الذنب ذنبى لأنه لم يعرفنى من أعمالى.. أنتظر تواصله معى بأى طريقة".



الشاب بعد لقاءه بهانى شنودة

وبالفعل التقى محمد بالموسيقار الكبير هانى شنودة، حيث نشر محمد صورته مع الموسيقار هانى شنودة وعلق عليها، "تشرفت جدا بمعرفة حضرتك.. قمة الادب والاحترام والتواضع.. فعلا كنت خسران كتير بعدم معرفتك.. ربما يديم عليك الصحة".