شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تشييع جثمان الإعلامية عفاف عبد الرازق من مسجد حسن الشربتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت جنازة الإعلامية الكبيرة عفاف عبد الرازق فى مسجد حسن الشربتلى بعد صلاة الظهر، وحضر من أقاربها عمرو ورحاب رجائى أبناء شقيقها أحمد رجائى وأصدقاء ابنة أختها المذيعة الراحلة نرمين عصام، والإعلامية الشابة سها سعيد.

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وتوفيت الإعلامية القديرة عفاف عبد الرازق، صباح اليوم الاربعاء أرملة الصحفى الكبير نبيل عصمت، وواحدة من رواد التليفزيون المصرى، ومن أشهر البرامج التى قدمتها مجلة التليفزيون، والأرض بتتكلم عربى و بكره وبعده.

وتعتبر عفاف عبدالرازق من الجيل الأول فى التليفزيون المصرى ومن نجمات ماسبيرو، عملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة، وقدمت برامج مهمة منها "عن إذنك" و"الأرض بتتكلم عربى" و"مجلة التليفزيون"، الذى استمر لسنوات طويلة.