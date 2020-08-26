- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تشييع جثمان الإعلامية عفاف عبد الرازق من مسجد حسن الشربتلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت جنازة الإعلامية الكبيرة عفاف عبد الرازق فى مسجد حسن الشربتلى بعد صلاة الظهر، وحضر من أقاربها عمرو ورحاب رجائى أبناء شقيقها أحمد رجائى وأصدقاء ابنة أختها المذيعة الراحلة نرمين عصام، والإعلامية الشابة سها سعيد.
وتوفيت الإعلامية القديرة عفاف عبد الرازق، صباح اليوم الاربعاء أرملة الصحفى الكبير نبيل عصمت، وواحدة من رواد التليفزيون المصرى، ومن أشهر البرامج التى قدمتها مجلة التليفزيون، والأرض بتتكلم عربى و بكره وبعده.
وتعتبر عفاف عبدالرازق من الجيل الأول فى التليفزيون المصرى ومن نجمات ماسبيرو، عملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة، وقدمت برامج مهمة منها "عن إذنك" و"الأرض بتتكلم عربى" و"مجلة التليفزيون"، الذى استمر لسنوات طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تشييع جثمان الإعلامية عفاف عبد الرازق من مسجد حسن الشربتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.