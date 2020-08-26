شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى لـ"الخليج 365": تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد سامح سامى ومحاميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة هالة صدقى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها سامح سامى ومحاميه صالح السقا الذى شهر بها مؤخرا، مشيرة إلى أنه لو اعتذر غير مقبول تماما بالنسبة لها، وكذلك قدمت بلاغا ضد المواقع التى نشرت أخبار مغلوطة عنها وبلاغ ضد الصحفى محمد ضاحى.

وأضافت أن كل ما ذكره زوجها عنها مؤخرا فى حديثه فى أحد البرامج كلام ليس له أى أساس من الصحة، والذى تضمن أنها ليس لديها القدرة على الإنجاب وسامو ومريم ليسوا أبناؤها.

وقالت الفنانة هالة صدقى إنها احترمت اختيار زوجها أنه يريد السفر إلى أمريكا لكن رفض أن أسافر معه، وتحملت 5 سنوات إهانات وشتيمة على فيس بوك، لكن جاء الوقت لكى أتحدث ولن أتنازل عن حقى.

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وقد نشر محامى هالة صدقى رفعت الشريف على صفحته "الفيس بوك" مؤخرا أنه توجه إلى مكتب السيد المتشار النائب العام وتقدمت ببلاغين الأول ضد السيد محامى زوج الفنانة هالة صدقى وأحد المواقع لما جاء بالفيديو المتداول والبلاغ الثانى ضد زوج الفنانة لما ذكره بالفيديو الذى نشره على صفحته وتم تداوله بغالبية المواقع، وذلك إعمالا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد، والذى غلظ العقوبات على هذه الجرائم بشكل كبير، حيث نصت المادة 26 منه علي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تجاوز 300 ألف جنيها كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنيه معلوماتيه فى معالجة معطيات شخصيه للغير لاظهارها بطريقه من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.





وكانت قد ردت الفنانة هالة صدقى على قضية إنكار النسب التى رفعها زوجها، وكتبت مؤخرا عبر حسابها بموقع "فيس بوك" قائلة، "لما أب يتخلي عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضى على مستقبلهم الرياضى وفِى الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم وفِى الآخر يرفض يطلق، منتظرا الثمن".

وكتبت هالة صدقى فى منشور آخر "طيب ربنا يعمل أيه تانى للبشر علشان تتعظ، زلازل وبيحصل انفجارات فى ثانية وحال ناس بيتقلب فى ثانية، كورونا وفيروس يظهر ويموت آلاف من البشر ويغير حال العالم كله برضه فى ثانية، وبرضه الناس لا تتعظ ولا بتفهم الرسائل، بجد ربنا يعمل إيه مع نوعيه البشر دى".