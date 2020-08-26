شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المخرج ستيفن سبيلبرج عن عمر ناهز 103 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي أرنولد سبيلبرج، والد المخرج الأمريكي المخضرم ستيفن سبيلبرج، أمس الثلاثاء، لأسباب طبيعية، عن عمر ناهز 103 أعوام، وأصدر ستيفن سبيلبرج بيانا قال فيه: "أنت قلبنا، أنت بيتنا، عندما أرى جهاز بلاي ستيشن، عندما أنظر إلى الهاتف الخلوي من أصغر آلة حاسبة إلى جهاز iPad، أنظر إلى والدي وأقول، والدي وفريق من العباقرة بدأوا ذلك".

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ونعت شقيقات ستيفن الثلاث، آن ونانسي وسو، والدهم الذي كان يعمل مهندسا في شركة جنرال إليكتريك، قائلين إن والدهم علمهم "حب البحث، وتوسيع أذهانهم، والحفاظ على أقدامهم على الأرض، ولكن مع الوصول إلى النجوم".

على جانب آخر، انتهي المخرج ستيفن سبيلبرج من فيلمه الجديد "West Side Story"، المقرر طرحه في ديسمبر المقبل، وأحداثه مقتبسة عن فيلم الموسيقي الشهير الصادر في ستينيات القرن الماضي، والحائز علي 10 جوائز أوسكار.