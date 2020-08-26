كل ما يجب معرفته عن الإعلامية الراحلة عفاف عبد الرازق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت عن عالمنا الإعلامية الكبيرة عفاف عبد الرازق، مقدمة البرنامج الشهير "مجلة التليفزيون"، على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، فجرا اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” أبرز المحطات فى حياة الراحلة عفاف عبد الرازق.
1- درست فى كلية التجارة جامعة عين شمس، عملت بداية مشوارها بقسم العلاقات العامة بالتليفزيون المصرى، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة.
2- قدمت عددا من البرامج المهمة منها "عن إذنك" و"الأرض بتتكلم عربى" و"مجلة التليفزيون"، الذى استمر لسنوات طويلة.
3- ظهرت في عدد من الأفلام السينمائية الشهيرة بدور مقدمة البرامج، منها "كراكون في الشارع" و"العذاب امرأة".
4 - تزوجت من الكاتب الصحفي نبيل عصمت، يوم 2 يناير 1972، وحضر الفرح الوزير عبد القادر حاتم، وأحيت الحفل الراقصة نجوى فؤاد، وحضر عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش بصفتهما ولم يغن أحد منهما، وهو ما جعل والدتها تقول إنها "ليلة ولا ألف ليلة وليلة".
5- ارتدت الحجاب عام 1992 وابتعدت عن الشاشات، ورفضت العمل في القنوات الخاصة بعد ارتداء الحجاب.
6- بعد ارتدء الحجاب تحولت للعمل الإذاعي وقدمت عبر إذاعة الشرق الأوسط برنامج "سهرة عائلية".
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