شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب معرفته عن الإعلامية الراحلة عفاف عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت عن عالمنا الإعلامية الكبيرة عفاف عبد الرازق، مقدمة البرنامج الشهير "مجلة التليفزيون"، على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، فجرا اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” أبرز المحطات فى حياة الراحلة عفاف عبد الرازق.

1- درست فى كلية التجارة جامعة عين شمس، عملت بداية مشوارها بقسم العلاقات العامة بالتليفزيون المصرى، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة.

2- قدمت عددا من البرامج المهمة منها "عن إذنك" و"الأرض بتتكلم عربى" و"مجلة التليفزيون"، الذى استمر لسنوات طويلة.

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3- ظهرت في عدد من الأفلام السينمائية الشهيرة بدور مقدمة البرامج، منها "كراكون في الشارع" و"العذاب امرأة".

4 - تزوجت من الكاتب الصحفي نبيل عصمت، يوم 2 يناير 1972، وحضر الفرح الوزير عبد القادر حاتم، وأحيت الحفل الراقصة نجوى فؤاد، وحضر عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش بصفتهما ولم يغن أحد منهما، وهو ما جعل والدتها تقول إنها "ليلة ولا ألف ليلة وليلة".

5- ارتدت الحجاب عام 1992 وابتعدت عن الشاشات، ورفضت العمل في القنوات الخاصة بعد ارتداء الحجاب.

6- بعد ارتدء الحجاب تحولت للعمل الإذاعي وقدمت عبر إذاعة الشرق الأوسط برنامج "سهرة عائلية".