شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الراحلة عفاف عبد الرازق فى حوار نادر مع فريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت الإعلامية عفاف عبد الرازق إحدى نجمات الجيل الأول فى التليفزيون المصرى ومن نجمات ماسبيرو، عملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة، وقدمت برامج مهمة منها "عن إذنك" و"الأرض بتتكلم عربى" و"مجلة التليفزيون"، الذى استمر لسنوات طويلة.

وفى حوار نادر لها من برنامجها "مرة كل شهر" استضافت ملك الترسو فريد شوقى قائلا وقتها إنه قدم عشرة أفلام لم يرضى عنها جميعا، وأضاف أن الأفلام التى سعد بأدائه فيها من العشرة فيلم "السقا مات" و"هكذا الأيام"، مؤكدا أن هناك أفلام لم تعرض بعد وسوف يتم عرضها قريبا وهى فيلم "زى الندم" وفيلم "كلهم أبنائى".

وعن فيلم "أفواه وأرانب" قال "لا أتحدث عنه لأنه فيلم فوق الممتاز وإيراداته تتحدث عنه، لقد حقق نجاحا مبهرا ونجح جماهيريا، إلا أن الدور الذى قمت به ظلمت فيه لأنه لم يكتب جيدا، ولا أتحدث عن صغر الدور بل عن طريقة الكتابة التى ظلمته، فحجم الدور لا يحدد جودته".

وعن سبب قبوله للدور في فيلم "أفواه وأرانب" هو نجاحه فى الإذاعة بشكل كبير مما جعله يتحمس للعمل به، وأيضا أن مؤلف ومخرج الفيلم بجانب السيدة فاتن حمامة طلبوا منه العمل به.

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وتوفيت، منذ قليل، الإعلامية القديرة عفاف عبد الرازق، أرملة الصحفى الكبير نبيل عصمت، وواحدة من رواد التليفزيون المصرى، ومن أشهر البرامج التى قدمتها مجلة التليفزيون، والأرض بتتكلم عربى و بكره وبعده.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة، اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل فى مدينة نصر.

وتعتبر عفاف عبدالرازق من الجيل الأول فى التليفزيون المصرى ومن نجمات ماسبيرو، عملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة، وقدمت برامج مهمة منها "عن إذنك" و"الأرض بتتكلم عربى" و"مجلة التليفزيون"، الذى استمر لسنوات طويلة.