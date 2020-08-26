شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب مهنئا وحيد حامد بتكريمه بمهرجان القاهرة: أستاذى وسبب حبى للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السيناريست تامر حبيب على تهنئة المؤلف الكبير وحيد حامد على تكريمه بمهرجان القاهر السينمائى فى دورته المقبلة، وكتب تامر حبيب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "مبروك لمهرجان القاهرة السينمائى على شرف تكريم أستاذى ومعلمى وأبيى الروحى... الراجل اللى يعتبر من أهم أسباب حبى للسينما ورغبتى فى أن أكون نقطة فى بحر بديع اسمه السينما... العظيم أستاذ وحيد حامد".



تامر حبيب

ومن المقرر أن يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ42، الكاتب والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد، بجائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا، واختير منها فيلمان في قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين هما؛ "اللعب مع الكبار" إخراج شريف عرفة، و"البريء" إخراج عاطف الطيب، وذلك في استفتاء شارك فيه العديد من النقاد المصريين، تحت إشراف الكاتب الراحل سعد الدين وهبة، الرئيس الأسبق لـ"القاهرة السينمائي"، خلال الدورة 20 من تاريخ المهرجان.

وعن التكريم، يقول رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، إن الأستاذ وحيد حامد استطاع من خلال مشواره في الكتابة أن يضيف قيمة كبيرة إلى لقب "السيناريست"، فاكتسبت المهنة بفضله رونقا وأهمية أكبر، مشيرا إلى أن وحيد حامد أيضا منتج عظيم، استطاع أن يحافظ علي أصول المهنة، وبالرغم من كونه كاتبا ومنتجا فإنه كان دائما يحترم مخرجي أفلامه، ويعطيهم كامل الحرية.