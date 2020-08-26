حسين زين ناعيا عفاف عبد الرازق: أسهمت فى ترسيخ قيم المجتمع الأصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامية الراحلة عفاف عبد الرازق، قائلا "أحد رواد الإعلام المصرى التى قدمت للشاشة أعمال متميزة بمهنية واحترافية أسهمت فى ترسيخ قيم وعادات وتقاليد المجتمع المصرى الأصيل"، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها الصبر. وتعتبر عفاف عبد الرازق من الجيل الأول فى التليفزيون المصرى ومن نجمات ماسبيرو، عملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة، وقدمت برامج مهمة منها "عن إذنك" و"الأرض بتتكلم عربى" و"مجلة التليفزيون"، الذى استمر لسنوات طويلة.

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