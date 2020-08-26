شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر يعود لعصر السبعينيات فى كواليس تصوير فيلمه الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فأجا النجم ​برادلى كوبر​ محبيه بإطلالة غريبة تعود إلى عصر السبعينيات بكواليس تصوير فيلمه الجديد بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، الذى لم يُحدد اسمه بعد، وظهر مرتديا قميص وبنطلون أبيض واسع مع باروكة شعر.



برادلي كوبر



صورة من كواليس الفيلم

وأشارت صحيفة ديلى ميل البريطانية إلى أن أسرة الفيلم ملتزمة بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى خلف الكاميرا من أجل تفادى العدوى بفيروس كورونا.



تصوير الفيلم



برادلي كوبر

وعادت شائعات الارتباط حول النجم العالمي برادلي كوبر من جديد، فبعدما ظهرت النجم برفقة صديقته النجمة جينيفر جارنر علي الشاطئ نشر عدد من المواقع الأمريكية أخبارا تتردد عن وجود علاقة بين الثنائى، خاصة بعد انتشار الصور علي تويتر مع المزيد من التكهنات حول وجود علاقة.

لكن موقع Gossip Cop أكد أن لقاء النجمين علي رمل الشاطئ للمرح مع ابنة كوبر التي تبلغ من العمر 3 سنوات، كما أنه لا يبدو لقاء رومانسيا ويبدو لقاء بين صديقين في نزهة واسترخاء علي الشاطئ خاصة وأن جارنر وكوبر يعرفان بعضهما البعض منذ سنوات عدة.



برادلي كوبر خلال التصوير

وكان قد نشر موقع ديلى ميل عددا من الصور للنجمة جنيفر جارنر طليقة النجم بن أفليك وهى بصحبة النجم برادلى كوبر، على شاطئ ماليبو وذلك بعد نشر عددا من التقارير التى أكدت أنها انفصلت عن صديقها جون ميللر

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ويعد برادلي وجنيفر عازبان حاليًا ، حيث لم يرتبط برادلي بأي شخص منذ انفصاله مع إيرينا شايك العام الماضي.