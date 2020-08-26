شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يتعاون مع المخرجة بتول عرفة فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تجربة فنية جديدة وإبداع مختلف من حيث الشكل والمضمون، يستعد أمير الطرب العربى الفنان هانى شاكر لتصوير أغنية جديدة ستكون مفاجأة للجمهور المصرى والعربى، فى أول تعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديو والمخرجة المبدعة بتول عرفة.

وينتظر أمير الطرب العربى عقب عودته من اجازته الصيفية بالساحل الشمالى من وضع كافة الاستعدادات الخاصة بالأغنية التى سيقوم بتصويرها.

ويدخل شاكر، فى جلسات عمل تحضيرية مع بتول عرفة عقب عودته للقاهرة، للاستقرار على الشكل النهائى للكليب.

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وتألقت بتول عرفة، مؤخرًا بثلاثة كليبات مختلفة، أولهم مع الفنانة كارول سماحة بأغنية "bon voyage"، وبعدها قامت بتصوير أغنية المطرب محمد نور "جانى فى ملعبى"، وكليب للمطرب الشاب محمد سرور.